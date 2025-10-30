الكرملين يعلّق على تجارب أسلحة تعمل بالطاقة النووية!!

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذّر في وقت سابق من أن موسكو ستتخذ الخطوة نفسها إذا أقدمت أي دولة على اختبار سلاح نووي.

وكان بوتين قد أعلن في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنّ بلاده اختبرت صاروخها المجنّح "بوريفيستنيك" الذي يعمل بمحرّك نووي وهو قادر على حمل رأس نووي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.

وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".

وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".

وتابع: "نظرًا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية على الفور".