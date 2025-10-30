تمديد إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
تمديد إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية
وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات، مما يسمح للهند بمواصلة عملها في تقديم المساعدة لأفغانستان وتعزيز العلاقات الإقليمية.

وحصلت الحكومة الهندية على تمديد لإعفاء ميناء تشابهار الإيراني من العقوبات الأمريكية حتى أوائل عام 2026، مما يسمح لها بمواصلة عملياتها في محطة الشهيد بهشتي من خلال شركة موانئ الهند العالمية المملوكة للدولة.

يُعد هذا الإعفاء، الذي انتهى في 29 سبتمبر، ذا أهمية استراتيجية للهند، إذ تستخدم ميناء تشابهار لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان دون المرور عبر باكستان.

يُعرف الميناء أيضًا بأنه حلقة الوصل بين الهند ودول آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان، مما يوفر لها وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي.

في عام 2024، وقّعت الهند اتفاقية لمدة 10 سنوات مع إيران لتشغيل محطة شهيد بهشتي، والتي تتضمن استثمارًا بقيمة 120 مليون دولار أمريكي وإدارة عمليات الميناء من قبل شركة موانئ الهند العالمية.

تُعزز هذه الاتفاقية التزام نيودلهي طويل الأمد بمشروع تشابهار، وتُعزز دورها في ممر النقل بين الشمال والجنوب.

على الرغم من سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على إيران، فقد أُعفيت تشابهار من العقوبات عدة مرات منذ عام 2018، في دلالة على إدراكها للأهمية الإنسانية والجيوسياسية للميناء.

