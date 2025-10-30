إعلاميون مصريون ينتقدون بشدة تصريحات الجولاني بشأن مصر والعراق

وكان الجولاني قال خلال جلسة له ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 من الرياض: “لدينا (في سوريا) امتيازات كبيرة جدا، إذا اجتمعت مع هذه الرؤية (رؤية السعودية 2030) سيحصل هناك نوع من التكامل.. سوريا اليوم لديها علاقات مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات”.

واضاف ان “الدول ناجحة كما أعتقد.. مع احترامي لباقي الدول مثل مصر والعراق، وهي دول لديها نجاح”، ولكنّ “هذه الدول -تركيا والسعودية وقطر والإمارات- تعمل بجهد مضاعف وسرعة فائقة، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العالم” حسب تعبيره.

واستنكر الإعلامي أحمد موسى في تدوينه له على موقع إكس، الإشارة إلى مصر في هذا السياق، مؤكدا على حجم التغيير غير المسبوق الذي تشهده البلاد.

وقال موسى: “لم أغضب من كلام للشرع عن بلدي مصر، نحن نفرح ونسعد بتطور السعودية والإمارات وكل الدول العربية ونتمنى الخير للجميع بما فيهم سوريا الشقيقة، لكن لا أعرف لماذا حشر اسم مصر أصلاً؟”.

وعزا موسى احتمال عدم إدراك الجولاني لحجم هذا التطور، قائلاً: “قد لا يعلم الشرع ما يحدث في مصر من تطوير غير مسبوق ربما نتيجة للسنوات التي أمضاها داخل الكهوف وهو يقود الميليشيات الإرهابية، وبالتالي لم يستوعب حجم التطور الحضاري في بلدي، لكنه يقترب من عام في حكم سوريا وكلامه يكشف أنه ما زال داخل الكهوف والخنادق”.

واستشهد موسى بحديث سابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يعود لثلاث سنوات سابقة، وقال: “سأقول له شهادة تاريخية مهمة يسمعها على لسان الأمير محمد بن سلمان قبل 3 سنوات تقريباً عن مصر عندما قال: ما يحدث في مصر من تطور هائل وبنية تحتية لا تصدق واقتصاد ينمو بشكل كبير وبطالة تنخفض وعندما أزور المشروعات في مصر أجد المسؤولين يبكون على الأرض وهم يعملون لاستعادة مصر العظمى”.

وواصل موسى أقواله: “الملايين من السوريين ينعمون بأمن واستقرار والنهضة والتطور الذي يحدث على أرض مصر، ولو كانت مصر غير متطورة أو غير ناجحة ما استمر فيها الملايين من السوريين”.

واختتم موسى تدوينته: “بالمناسبة، تحتاج سوريا 30 عاماً من اليوم لتنفذ ربع التطور الذي حدث في مصر، عاشت بلادي العظيمة”.

ورد الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الجولاني في منشور عبر منصة إكس، وكتب: “من حق أبو محمد الجولاني وشهرته أحمد الشرع أن يقول في حديث تلفزيوني أول أمس، إن مصر غير قابله للتطور، وله عذره في ذلك لعدة أسباب”.

وتابع: “الرجل كان غائبا عن الوعي لسنوات طوال قضاها تحت إمرة عتاة الإرهاب من عينة، أبو مصعب الزرقاوي، وأبوبكر البغدادي، وأيمن الظواهري، وكان مشغولا من عام 2003 في قتل وذبح وتعذيب الآلاف من البشر، إلى درجة أن أمريكا رصدت 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بأية معلومات تؤدي للقبض عليه”.

وواصل: “الإرهابي الذي تقلب بين صفوف التنظيمات الإرهابية من القاعدة إلى تنظيم داعش إلى النصرة إلى فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، وكلها تنظيمات مصنفة إرهابية، كان مشغولا ومنهمكا، ولم يعرف شيئا عن مصر وحضارتها وتاريخها، ولم يسمع عن علمائها الذين علموا العالم الفنون والعلوم”.

وزاد: “معذور أبو الجولاني، لأنه يعاني من صدمة أنه انتقل فجأة من إرهابي قاتل إلى رئيس للجمهورية العربية السورية، فحل الجيش وأثار الفتنة، وجاء بالإرهابيين الأجانب والعرب ليوليهم على رأس المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولينقلهم من (تورا بورا) إلى قمة المناصب في سوريا”.

وتابع: “كلام الجولاني عن مصر لا قيمة له، فتاريخ مصر وحضارتها ليس في حاجه لشهادة من أحد، الرجل معذور، فهو لا يزال تحكمه عقلية الجهالة، والفكر الإرهابي، ونصيحتي له: قبل أن تتحدث عن مصر: اغسل يديك من الدماء التي لا تزال عالقة في يديك، وقبل أن تتحدث عن مصر، أعلن أنك تدين الإرهاب الذي مارسته، وتترحم على الأرواح التي ذبحتها بدم بارد”.

واختتم حديثه بالقول: “قبل أن تتحدث عن مصر والعراق وتتهمهما بأنهما بلدان غير قابلين للتطور، أعلن أنك كنت مخطئا في أنك تبنيت الفكر الداعشي، وأنك أخطأت في حق سوريا، عندما قررت حل الجيش وإثارة الفتنة، ورفضت إدانة العدوان على غزة، وتفريطك في سيادة سوريا، وترك إسرائيل تستبيحها وتستولي على أرضها”.