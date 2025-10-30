بالفيديو...عدوان اسرائيلي جديد على جنوبي لبنان

وبعد ساعات على دخول قوة إسرائيلية الى بليدا (جنوب لبنان) وقتل الموظف في مجلسها البلدي إبراهيم سلامة على طريقة الإعدام بذريعة أن مبناها تحول نقطة لحزب الله، نفذت مسيّرة إسرائيلية قرابة الرابعة من عصر اليوم غارة جوية بصاروخ موجّه مستهدفة الطريق العام في محيط محطة سرعين في بلدة حاروف.

وقد استقرّ الصاروخ وسط الطريق. وأفيد عن إصابة طفيفة.

كما شنّت مسيّرة غارة استهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا ومعلومات عن سقوط إصابات.

وتوغلت قوة إسرائيلية معادية قرابة الاولى والنصف بعد منتصف الليل، داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية و"ATV".

المزيد: جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

وقد اقتحمت القوة مبنى البلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله.

وخلال العملية، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.

عندها، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى.