مجموعة سيبرانية تعرض للبيع وثائق حساسة للصناعات الحربیة الإسرائيلية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بان هذه البيانات تتضمن تفاصيل ووثائق ورسومات لمراحل تصنيع أنظمة ومعدات هجومية ودفاعية متنوعة، تعمل شركة “مايا” على تطويرها بالتعاون مع شركتي إلبيت سيستمز ورافائيل الإسرائيليتين.

وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق عن اختراق إلكتروني واسع النطاق استهدف شركة “مايا” العسكرية، ونشرت لاحقًا مقاطع مصوّرة تُظهر بعض الصور والملفات التي قالت إنها حصلت عليها، مؤكدة امتلاكها معلومات سرّية عن منظومة الدفاع الليزري الإسرائيلية المتطورة المعروفة باسم “Iron Beam” (الشعاع الحديدي)، إلى جانب عدد كبير من الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة والمشهورة عالميًا.

وتضمّن الفيديو الذي نشرته المجموعة صورًا ووثائق لأنظمة عسكرية تابعة لجيش الكيان الإسرائيلي، منها الطائرة المسيّرة التجسسية “SkyLark”، ومنظومة الدفاع الجوي “Spyder”، وصاروخ كروز الشبحي “Ice Breaker”، وغيرها من الأسلحة المصممة والمصنّعة وفق أحدث التقنيات العالمية.

كما كشفت الوثائق عن صور لعقود تعاون مشترك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من أستراليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.