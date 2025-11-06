غريب آبادي: علاقاتنا الجيدة بالسعودية تترك اثارا ايجابية بالمنطقة والعالم

جاء ذلك في مدونة نشرها غريب ابادي، الاربعاء، عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، حول زيارته الى المملكة العربية السعودية.

وكتب نائب وزير الخارجية بهذا الشأن: في إطار زيارتي إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات والتنسيق والتعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات المتعلقة بالمنظمات الدولية، الإقليمية، متعددة الأطراف، والقضايا الدولية المهمة، وحقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، التقيت وتحدثت مع السيد "عبد الرحمن الرسي" نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية.

واضاف غريب آبادي: إنه في ضوء القواسم المشتركة الكثيرة بين إيران والسعودية، يستطيع البلدان من خلال مبدأ الاحترام المتبادل والحوار القائم على حسن النية ورعاية معايير حسن الجوار، أن يتابعا، إلى جانب تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، المصالح المشتركة لشعبيهما، ومواصلة الجهود لارساء السلام والاستقرار الإقليميين وسط البحر المتلاطم الامواج للساحة الدولية اليوم.

اقرأ وتابع المزيد:

ولفت الى انه تم، في هذا اللقاء، استعراض مسار التعاون المتنامي بين طهران والرياض على مستوى المنظمات الإقليمية، والدولية، وتبادل وجهات النظر في هذه المنظمات، كما جرى النقاش حول بعض التطورات والقضايا ذات الصلة مثل حقوق الإنسان، التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز منظمة التعاون الإسلامي اكثر فاكثر.

واردف غريب آبادي: في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور وتأثير منظمة التعاون الإسلامي حيال العديد من القضايا، بما في ذلك إدانة جرائم الكيان المحتل بغزة واعتداءاته على المنطقة، وكذلك تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص المواضيع ذات الصلة بالمنظمة.

وتابع قائلًا: اننا نتطلع، في ظل المتابعة والتواصل والحوار الثنائي المستدام، الى استمرار المسار المتنامي للعلاقات بين حكومتي وشعبي إيران والسعودية؛ بوتيرة أسرع وجودة أوسع.