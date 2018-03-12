الحكيم يدلي بصوته في الانتخابات باحد مراكز الاقتراع في بغداد

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم توجه صباح اليوم، الى احدى مراكز الاقتراع في فندق الرشيد وقام بالادلاء بصوته.

واعتبر السيد الحكيم، ان المشاركة الواسعة في انتخابات الخارج والتصويت الخاص يعبر عن ارادة وطنية لمشاركة اوسع وقال عقب الادلاء بصوته : إن "مؤشرات المشاركة الواسعة في انتخابات الخارج والتصويت الخاص تعبر عن ارادة وطنية لمشاركة اوسع"، معتبراً ان "هذا اليوم سيحدد حاضر العراق ومستقبله".

وشدد الحكيم على ضرورة ان "تنتقل العملية الانتخابية من سلوك وممارسة الى ثقافة"، لافتا الى ان "القرار اليوم لكل مواطن يضع صوته بمراكز الاقتراع".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.



