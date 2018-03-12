البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق

"صناديق الاقتراع تحدد طبيعة التحالفات للحكومة العراقية القادمة"

الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2014.04.30 ـ أكد موفد قناة العالم إلى بغداد أن النتائج التي ستتمخض عنها صناديق الاقتراع ستلعب دوراً كبيراً في تحديد طبيعة التحالفات التي من المتوقع أن تتشكل لتكوين الحكومة العراقية القادمة؛ مشيراً إلى تمتع ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن بحظوظ أكثر في هذا الشأن للتماسك الذي تمكنت من الحفاظ عليه مقارنة بالكيانات الأخرى.

وفي تغطية مباشرة للانتخابات البرلمانية العراقية صباح هذا اليوم الأربعاء أشار البحراني إلى أن الكتل الكبيرة التي عرفها العراقيون وشهدتها الساحة العراقية في السنوات العشر الماضية قد شابت بعضها التشضيات والانقسامات؛ مشيراً على سبيل المثال إلى كتلة العراقية التي باتت تتكون اليوم من 5 كيانات وإلى التحالف الكردستاني الذي بات يضم 4 كيانات؛ كما أشار كذلك إلى تصدعات طالت التحالف الوطني العراقي والتيار الصدري.

وخلص إلى أن كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون ربما كانت الكتل التي بقيت متماسكة إلى حد كبير؛ وأضاف أن هناك رهانا على إمكانية التفاهم بعد مرحلة الانتخابات وفرز صناديق الاقتراع؛ وقال: من غير المستبعد قيام توافق وتحالف في المستقبل لتشكيل الغالبية السياسية على أساس منهجي جديد ورؤية جديدة.

وشدد على أن النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستلعب دوراً كبيراً في تحديد طبيعة وهوية هذه التحالفات.

وأكد على أن غالبية القوى السياسية العراقية بشتى انتماءاتها القومية والإثنية والطائفية ليس لديها خلاف على أن يكون رئيس الوزراء العراقي القادم من قوى التحالف الوطني.

ولفت البحراني إلى أن آمالاً كبيرة باتت معقودة على أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات تكنوقراط لاعلاقة لها بالسياسة؛ وقال "بات العراقيون اليوم بأمس الحاجة إلى حكومة كفاءات يتربع على قيادة وزاراتها وزراء أكفاء يستمون بالنزاهة والإخلاص للتعويض عما لحق بالشعب العراقي من حيف وضيم وظلم."

ونوه إلى أن السياسيين العراقيين وكذلك الكتل والكيانات وخلال حملاتهم الانتخابية باتوا يبدون حرصاً واضحاً ولافتاً على الظهور بصورة مختلفة عن الدورات الانتخابية السابقة حيث بدأوا يقدمون برامج بدل الشعارات. وقال "لايمكن استغفال الناخب العراقي بعد دورتين انتخابيتين.. فالمسألة تتعلق بأمنه وحياته ومستقبله ومستقبل أبنائه وبلده."

وأشار أن ذلك قد دفع بالناخب العراقي لكي يحسن اختيار ممثليه هذه المرة أكثر من الدورات الانتخابية السابقة؛ وقال: إن العراقيين يعتقدون اليوم أن نجاح هذه العملية الانتخابية يعتمد إلى حد كبير على نسبة المشاركة وجهة التصويت.

كما أوضح أن هناك آمالا كبيرة بأن تشارك النسبة الأكبر من العراقيين في هذه الانتخابات؛ وقال: إذا تجاوزت نسبة المشاركة الستين بالمئة فهذا يعني أن هناك نجاحا باهرا وبارز لهذه الانتخابات ومنظميها والعملية السياسية العراقية بالإجمال.

04.30                Fa

روابط ذات صلة

هل تؤدي الانتخابات العراقية الى تغيير الأوضاع؟

الانتخابات العراقية ... استعدادات شعبیة للمشارکة

الصدر عقب الادلاء بصوته: الانتخابات فرصة للتغيير

شاهد بالصور.. عرس العراق الكبير

آخر الأخبار

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

الأکثر مشاهدة