الصدر عقب الادلاء بصوته: الانتخابات فرصة للتغيير

وقال الصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب الادلاء بصوته باحد مراكز الاقتراع بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف، إنه "يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية لانها تعتبر فرصة للتغيير".

وشدد الصدر على ضرورة "المشاركة الفاعلة من قبل جميع العراقيين في هذه الانتخابات".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.



