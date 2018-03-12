البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق

اقبال كبير على الانتخابات في الاقضية الغربية من الانبار

اقبال كبير على الانتخابات في الاقضية الغربية من الانبار
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولون محليون في محافظة الانبار، الأربعاء، وجود إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع في الاقضية الغربية من المحافظة، معتبرين أن الهدف من الإقبال على مراكز الاقتراع هو لتغيير الواقع الذي تعيشه الانبار والعراق على وجه الخصوص.

وقال رئيس مجلس قضاء القائم ناظم البردان، إن "مراكز الاقتراع في قضاء القائم (350 كم غربي الرمادي)، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للتصويت على من يجدونه مناسبا يخدم محافظة الانبار على وجه الخصوص"، مبينا أن "مراكز الاقتراع في القضاء لم تشهد أي خروق أمنية، ما شجع الكثير المواطنين الى الذهاب الى مراكز الاقتراع".

من جانبه، وصف قائممقام قضاء الرطبة (310 كم غربي الرمادي)، عماد احمد، إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في القضاء بأنه "جيد"، لافتا الى أن "القضاء لم يشهد أي خروق أمنية أو محاولة استهداف أي مركز انتخابي".

أما قائممقام قضاء حديثة باسم ناجي، فقال إن "قضاء حديثة (180 كم غربي الرمادي)، شهد إقبالا كبيرا للمواطنين على مراكز الاقتراع"، مبينا أن "هذا الإقبال جاء لتغيير الواقع الذي يمر به العراق".

وتابع ناجي، أن "قضاء حديثة لم يشهد أي خروقات أمنية او استهداف لمراكز الاقتراع".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

انتخابات العراق: نسبة المشاركة حتى منتصف اليوم بلغت نحو 35 %

آخر الأخبار

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

الأکثر مشاهدة