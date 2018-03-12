مجلس الأمن يدعو للاسراع بتشكيل حكومة عراقية تمثل إرادة الشعب

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة جوي آجو مندوبة نيجيريا الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تتولي بلادها رئاسة المجلس لشهر نيسان، قراءتها بيانا على الصحفيين، ذكرت فيه أن "أعضاء المجلس دعوا جميع العراقيين الى التعاون من أجل عملية سياسية شاملة تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وتؤكد علي سيادة العراق واستقلاله".

وقالت السفيرة جوي آجو إن "أعضاء المجلس أشاروا في بيانهم الى تطلعهم لإعلان اللجنة المستقلة العليا للانتخابات التصديق على نتائج الانتخابات، وأعربوا عن تقديرهم لحكومة العراق، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، لتفانيهم في التحضير واجراء الانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي".

وحث بيان مجلس الأمن العراقيين على "الأسراع بتشكيل حكومة تمثل إرادة وسيادة الشعب وتتصدي للتحديات الراهنة، وتعمل على تأسيس عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي".

وأكد المجلس على "دعمه لجهود الحكومة العراقية ومساعدتها في تلبية الاحتياجات الأمنية لسكان العراق"، كما أكد البيان على أن "أعمال الإرهاب لن تعكس المسار نحو السلام والديمقراطية وإعادة الإعمار في العراق".