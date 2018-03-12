الملايين في العالم يحيون عيد العمال ومصادمات في تركيا

وفي تركيا إستخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الطوق الأمني للدخول الى ساحة تقسيم في اسطنبول التي كانت مركز التظاهرات المناهضة للحكومة السنة الماضية.

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين سعوا للدخول إلى الساحة والتظاهر بمناسبة عيد العمل، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

هذا وخرج مئات الآلاف في العاصمة الروسية موسكو بالمناسبة في ذروة موجة من تشدد الحس الوطني لدى الروس بسبب الأزمة الاوكرانية.

وفي كمبوديا نظمت مسيرات بدعوة من النقابات دعماً للعمال في قطاعِ النسيج.

ومن المرتقب تشهد القارة الاوروبية خاصة فرنسا واسبانيا واليونان وايطاليا مسيرات بهذه المناسبة على وقع الأزمات الاقتصادية التي تعانيها.