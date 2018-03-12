ائتلاف دولة القانون يجدد ترشيح المالكي لولاية ثالثة

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصهيود، إن "الشعب العراقي قرر مصيره في يوم الاقتراع واختار ممثله لرئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "نتائج الانتخابات البرلمانية ستشهد قطع الطريق أمام أصحاب المصالح الخاصة والمناصب السياسية".

وأضاف الصهيود في تصريح للسومرية نيوز، أن "الولاية ثالثة يقررها الشعب وليس الكتل السياسية"، مؤكدا على أن "العراقي قال كلمته يوم الاقتراع، وهي التي ستحدد تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي وقطع الطريق على الشخصيات السياسية التي تفكر في مصالحها الخاصة".

وبين الصهيود أن "الكثير من السياسيين دخلوا العملية السياسية ليس من أجل العراق ومصلحة المواطن، إنما من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب العراقيين".

وأوضح أن "تعامل رئيس الوزراء في السنوات الماضية مع مجريات العملية السياسية أكد قدرته على إدارة المرحلة القادمة وصعوبتها"، مؤكدا على أن "المالكي رجل المرحلة والعملية السياسية في العراق".

وكان المالكي أكد، في وقت سابق من اليوم الخميس أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد، فيما أشار إلى تلقيه اتصالات لتشكيل حكومة الأغلبية.

وشهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات، امس الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات، وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء.