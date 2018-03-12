الهند تلغي القيمة المضاعفة على أعادة تصدير السلع لايران

وكانت الهند تفرض سابقا ضريبة القيمة المضاعفة بنسبة 15% على صادرات سلع الدول الاخرى الى ايران عبر اراضيها .

واعلنت الامانة العامة للتجارة الخارجية في الهند في بيان لها، بان تصدير المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الى ايران لاتخضع لضريبة القيمة المضاعفة.

ورحب اتحاد شركات التصدير الهندية بهذا البيان، مشيرا الى ان الغاء ضريبة القيمة المضاعفة سيفضي الى تطوير التجارة بين الهند وايران خلال العام المالي2014- 2015.

وبلغت قيمة صادرات الهند الى ايران من شهر نيسان /ابريل 2013 الي شباط / فبراير 2014، 4 مليارات و560 مليون دولار لتسجل زيارة بنسبة 60%.

وتشمل هذه الصادرات فضلا عن المواد الغذائية، الادوية والمكائن ومعدات انشاء الطرق والمواد الكيمياوية وانوع الخيوط والصلب.

يذكر ان السفير الايراني كان قد صرح بعد زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اواخر شهر شباط / فبراير 2014 الى نيودلهي، بان الهند وعدت بالغاء القيمة المضاعفة على أعادة الصادرات الي ايران.

وتسعى ايران والهند الى رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى اكثر من 25 مليار دولار في غضون السنوات الـ5 القادمة.