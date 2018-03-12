31 قتيلا في حريق على اثر مواجهات في جنوب اوكرانيا

وكانت الوزارة اعلنت في حصيلة اولى ان الحريق اسفر عن 38 قتيلا، الا انها عادت وخفضتها الى 31 قتيلا.



وقالت الوزارة "على هامش المواجهات، شب حريق متعمد" في دار النقابات، مضيفة ان "31 شخصا قتلوا إما اختناقا باوكسيد الكربون او بعد قفزهم من النوافذ".



ولم تقدم الوزارة اي تفاصيل حول ظروف المأساة.



وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت مسيرة تضم حوالى 1500 شخص في غالبيتهم من مشجعي نوادي كرة قدم في اوديسا وخاركيف (شرق) للهجوم بالهراوات والحجارة والمتفجرات، وذلك على الرغم من محاولة تمركز الشرطة في ما بين الفريقين.



واسفرت اعمال العنف هذه عن اربعة قتلى ونحو 15 جريحا.

