مقتل قيادي شيشاني من القاعدة في اليمن

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع ان "الارهابي ابو اسلام الشيشاني لقي مصرعه اليوم في منطقة المعجلة في محافظة ابين خلال العمليات الامنية والعسكرية" للجيش هناك، بحسب فرانس برس.

والشيشاني هو ثاني جهادي اجنبي تعلن السلطات مقتله الاسبوع الحالي من تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب".

وكانت وزارة الدفاع اعلنت الجمعة مقتل ابو مسلم الاوزبكي احد مسؤولي القاعدة في ابين خلال مواجهات مع قافلة للجيش كانت في طريقها الى محفد، احد معاقل القاعدة في اليمن.

وقد بدا الجيش الثلاثاء الماضي هجوما على مسلحي القاعدة للقضاء على معاقلهم في جنوب البلاد حيث يتمتع التنظيم بوجود ملحوظ.

واستغل التنظيم ضعف السلطة المركزية اليمنية في 2011 نتيجة الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجوده بشكل خاص في جنوب البلاد وشرقها.