القاعدة تتوعد اليمن بسبب غارات الطائرات بدون طيار

وانذر قيادي القاعدة في شريط فيديو نشر على الانترنت بان تنظيمه سيستهدف "اي مؤسسة اي وزارة اي معسكر اي ثكنة اي منطقة ثبت لدى المجاهدين انها متورطة بوضع شرائح او بتجنيد للشرائح" التي تحدد اهداف الطائرات المسيرة على سيارات "او تجنيد وسطاء (...) لدى الاميركان".

واضاف "هؤلاء كلهم هدف مشروع لنا، لن ننتظر حتى يقصفونا سنغزوهم باذن الله".

وتابع "لدينا قائمة طويلة. يجب ان ياخذ كل من تورط في مثل هذه العمليات جزاءه".

وغالبا ما تستهدف غارات الطائرات المسيرة مسلحي التنظيم، علما ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دافع عنها.

وكثفت القاعدة في شبه جزيرة العرب في الاشهر الفائتة الهجمات الضخمة في البلاد، واستهدف اخرها في مطلع نيسان/ ابريل الماضي مقرا للجيش في عدن (جنوب). وتبنى التنظيم الهجوم الذي اسفر عن مقتل 20 شخصا مؤكدا استهداف مركز قيادة يرمي الى ارشاد هجمات الطائرات بلا طيار الاميركية.

وشن الجيش اليمني الثلاثاء هجوما على مقاتلي القاعدة لطردهم من معاقلهم ولا سيما في جنوب البلاد حيث التنظيم مترسخ.

واتى الهجوم بعد 10 ايام على مجموعة هجمات لطائرات بلا طيار اميركية والجيش اليمني على قواعد ومعسكرات تدريب للقاعدة في هذه المناطق ادت الى مقتل حوالى 60 من عناصر التنظيم.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك طائرات مسيرة في المنطقة. واستخدمت هذه الاجهزة بشكل مكثف في العام الفائت لدعم السلطات اليمنية ضد القاعدة في شبه جزيرة العرب ما ادى الى مقتل العشرات من الاشخاص الذين يشتبه في انتمائهم الى التنظيم.

واستغل التنظيم ضعف السلطة المركزية اليمنية في 2011 نتيجة الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجوده بشكل خاص في جنوب البلاد وشرقها.