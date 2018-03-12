بانوراما الليلة: اتفاق حمص وانتخابات العراق والمليشيات في ليبيا

برنامج بانوراما لهذه الليلة يتضمن :

الاتفاق على خروج المسلحين من حمص القديمة بعد محاصرتها لنحو عامين عقب دخول الهدنة بين الجيش السوري والمسلحين حيّز التنفيذ بانتظار بدء تنفيذ الاتفاق في غضون يومين..

ثم نتناول استمرار عمليات العد والفرز للانتخابات البرلمانية العراقية والتسريبات عن النتائج وازدهار سوق تحليل الأوضاع السياسية وما يتعلق تحديدا بمرحلة تشكيل الحكومة وطبيعة الخريطة السياسية التي تفرزها الانتخابات..

واخيرا نسلط الضوء على ملف المليشيات في ليبيا بعد نشوب قتال ضار بين الجيش الليبي واحدى الميليشيات المسلحة في مدينة بنغازي ماادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى..

