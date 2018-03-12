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"فضيحة" كرة اليد السعودية... نتائج تدخل "غينيس"

السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

في نتائج غير مسبوقة على مستوى لعبة كرة اليد في العالم، دخلت يد السعودية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد أن انتهت مباراتا الصفا والجيل التي أقيمت في صفوى بنتيجة 113-14، ومضر والعدالة بنتيجة 93-29.

وافادت صحيفة الحياة، بان المباراتان أقيمتا في الجولة الأخيرة من منافسات كرة اليد التي اختتمت (الجمعة) بعد أن توج الأهلي بلقب الدوري قبل نهايته بجولتين، وعلى رغم الفارق الكبير في نتيجة الصفا إلا أنه لم يتأهل للنخبة.

واكتسبت المواجهتان أهمية قصوى بعد التعادل في النقاط قبل بداية الجولة وامتلاكهما لنفس الصيد وتعادلهما في نتائج مباريات المواجهتين، ودخل مضر مباريات الجولة بأفضلية 43 هدفا ما يعني بأن الصفا كان بحاجة لتسجيل نتيجة لكسر الفارق التهديفي.

وسارت مباراة مضر والعدالة بشكل طبيعي في شوطها الأول بعد أن لعبت قبل مواجهة الصفا والجيل وانتهى الشوط الأول لمصلحة مضر بنتيجة 15-6، إلا أن تنامي نتيجة الصفا والجيل للإسماع بعد أن وصلت إلى 67 -8 حولت المباراة إلى سباق للتسجيل.

وعاش أنصار الفريقين لحظات حماسة شديدة بعد أن أرسل كل نادي مندوبه لمتابعة اللقاء الآخر وتزويده بالنتيجة، وبحسب المصادر فإن حكم مباراة الصفا والجيل أوقف تسجيل التهديف في ورقة التسجيل التي لا تتسع في العادة إلا لتسجيل 41 هدفا لكل شوط ما أجبر طاقمي اللقاء للاستعانة بورقة إضافية.

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي: "لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بعد العودة لتقارير حكام المباراتين، والعودة إلى نتائج الفرق في الدوري ودراسة الوضع بتأن".

وأشارت مصادر إلى أن قرارا من اتحاد اللعبة صدر بضرورة إقامة كلا المباراتين في الوقت ذاته إلا أن وجود مباراة لكرة الطائرة في نادي الصفا أجل انطلاقة المباراة.

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