بيريز: نتنياهو بصدد إقامة ديكتاتورية

أبلغ رئيس الكيان الإسرائيلي شيمون بيريز، مقربين منه أن رئيس وزراءه، بنيامين نتنياهو “يخطط لتقليص صلاحيات الرئيس في محاولة لإقامة ديكتاتورية وأنه لن يكون راضياً حتى يكون حاكماً مطلقاً”، بحسب ما ذكرته صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن هذه الأقوال جاءت في غرف مغلقة، وذلك قبيل إنهاء بيريز مهام منصبه في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقالت الصحيفة إن “انتقادات وغضب بيريز على نتنياهو جاءت رداً على مساعي نتنياهو لدى الشركاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بدعم مبادرته تقديم قانون لتقليص صلاحيات الرئيس″.

وبحسب (جيروزاليم بوست) فإن “نتنياهو يطمح لتجريد الرئيس، الذي يحظى بصلاحيات رمزية قليلة، من صلاحية تكليف الحزب السياسي الأكبر تشكيل الائتلاف الحاكم”.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الرئيس هو الذي يكلف أكبر الأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أن “نتنياهو يعتقد أنه يحظى بدعم من تسيبي ليفني، وزيرة العدل وزعيمة حزب “الحركة” (وسط)، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان”، وقالت “يعتقد مراقبون أن المفتاح لتمرير مبادرة نتنياهو هو الحصول على دعم وزير المالية وزعيم حزب”هناك مستقبل” يائير لابيد” الذي يشغل 19 مقعداً في الكنيست (البرلمان) من أصل 120 مقعدا.

وأضافت “يجادل نتنياهو بأن مبادرته تستجيب لمطلب رئيس في برامج “الحركة”، و”هناك مستقبل”، بأن يكلف زعيم أكبر الأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات”.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن “نتنياهو يمارس الآن ضغوطاً كبيرة على وزير الاقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي” (يمين) نفتالي بنيت ، إلا أن مصادر قريبة منه (بنيت) لفتت إلى أنه يريد أن يرى الاقتراح مكتوباً قبل أن يباركه على الرغم من أن شريكه في الحزب وزير البناء والإسكان، أوري أرئيل يعارض الاقتراح”.

أما بخصوص “لابيد” فنقلت الصحيفة عن مقربين (لم تسمهم) منه، قولهم “يائير ليس مجنوناً، إنه لا ينوي الإقدام على خطوة كهذه”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “المبادرة تتوقف الآن على أرئيل، وبنيت، ولابيد ولا أحد يدري فلربما يرى ليبرمان لإخفاقها فيقرر سحب دعمه لها”.

في غضون ذلك، قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة، إن”نتنياهو يواصل دفع مبادرته الرامية لإرجاء الانتخابات في الكنيست (البرلمان) لاختيار رئيس جديد”.

وجرت الانتخابات الماضية للكنيست الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2013، وتجرى هذه الانتخابات كل 4 سنوات.

ونقلت الإذاعة العامة عن مصادر مقربة من نتنياهو (لم تسمها) قولها، إنها “تستمد التشجيع من حقيقة امتناع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي عن إبداء معارضتهم علناً لهذه المبادرة حتى الآن”.

وبحسب الإذاعة فإن أوساط سياسية قدرت بأن احتمال إرجاء الانتخابات ضعيف.

ولم يصدر حتى الساعة 11.25 تغ أي تعقيب من كلا الشخصين سواء بيريز أو نتنياهو حول ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن الأيام الماضية شهدت تبادل اتهامات بينهما، بعد أن قال بيريز إنه كان على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011 قبل أن يُحبط نتنياهو هذا الجهد”، وهو ما نفاه مكتب الأخير.