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اجتماع طارئ للصحة العالمية اليوم لبحث فيروس كورونا

اجتماع طارئ للصحة العالمية اليوم لبحث فيروس كورونا
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الصحة السعودية عن خمس وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الى 147 حالة وفاة من اصل 491 مصابا. فيما دعت منظمة الصحة العالمية الى اجتماع طارئ اليوم وسط تحذيرات أطلقتها من تحول الفيروس الى وباء.

وظهر فيروس كورونا في الشرق الأوسط عام 2012 وهو يشبه فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي تسبب في وفاة نحو 800 شخص في مختلف انحاء العالم منذ أول ظهور له في الصين عام 2002.

ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية طارق يساريفيتش إن "الحالات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في السعودية والامارات العربية المتحدة بالاضافة الى بعض الحالات التي انتقلت الى دول أخرى زادت الاهتمام العام (بالفيروس) وأثارت تساؤلات بشأن ما اذا كان الفيروس تحور بأي شكل. وهذا هو ما سيبحثه أعضاء لجنة الطوارئ
غدا".

وتوفي أكثر من ربع الحالات التي اكتشفت اصابتها بفيروس كورونا في السعودية التي ما زالت هي البلد الأكثر تضررا بالمرض على الرغم من تسجيل حالات في بلاد أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

ويسبب المرض حمى والتهابا رئويا وفشلا كلويا في بعض الحالات. وعلى الرغم من ان الكثير من حالات الاصابة بالمرض في الآونة الأخيرة في مدينة جدة السعودية حدثت في مستشفيات فان فيروس كورونا اكتشف في عناكب وإبل.

وأضاف يساريفيتش "لدينا فريق خبراء زار السعودية قبل أسبوعين وبحث سبب موجة الاصابات الأخيرة (بالمرض) على الرغم من عدم حدوث تغير في انتقال الفيروس.. لذلك نتوقع ان تراجع لجنة الطوارئ غدا الوضع في البلاد المتضررة. كما ستبحث تقريرا من فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي زار السعودية ونصح المدير العام بالخطوات
التالية".

وللإبل مكانة خاصة في المجتمع السعودي حيث تمثل رابطا لصلة مهمة مع حياة الصحراء التقليدية كما تمثل أيضا قيمة مالية حيث تتجاوز أثمان بعضها ألوف الدولارات في كثير من الأحيان.

ونصحت منظمة الصحة الناس الأكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي بتفادي مخالطة الابل واتخاذ الاحتياطيات الضرورية أثناء زيارتهم لأماكن فيها إبل وتجنب تناول حليب الإبل قبل غليه.

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