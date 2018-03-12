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هيغل يتباحث في السعودية حول التطورات الدولية والاقليمية

هيغل يتباحث في السعودية حول التطورات الدولية والاقليمية
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

التقى ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز في جدة، وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل حيث تركزت المباحثات على التطورات الدولية والاقليمية، وخصوصاً البرنامج النووي الايراني والأزمة السورية.

وبحسب وكالات الأنباء، فان مباحثات هيغل "الذي بدأَ زيارة الى السعودية ظهر الثلاثاء ضمن جولة في المنطقة تشمل الاردن والاراضي الفلسطينية المحتلة"، مع الجانب السعودي تناولت ايضا التنسيق الأمني بين الرياض وواشنطن اضافة الى بيع واشنطن اسلحة حديثة الى الرياض.

ويشارك هيغل اليوم في اجتماع لوزراء دفاع دول مجلس التعاون اليوم في جدة، حيث من المقرر ان يجري مباحثات حول تمرير المزيد من صفقات الاسلحة لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.

وخلال هذا الاجتماع ينوي تشاك هيغل حث محادثيه على تعاون متعدد الاطراف لتعزيز مجلس التعاون بالسلاح، خاصة من اجل "افضل تنسيق في مجال الدفاعات الجوية والمضادة للصواريخ والامن البحري وكذلك الامن المعلوماتي"، بحسب المتحدث باسمه.

وتدعو واشنطن التي باعت في السنوات الاخيرة العديد من البطاريات المضادة للصواريخ الى دول في مجلس التعاون، الى ان تجري هذه الدول مشتريات جماعية وتؤمن تكامل منظوماتها.

وقد سبق ان زار الرئيس الاميركي باراك اوباما الرياض اواخر اذار/مارس الماضي لطمأنة القادة السعوديين عبر التأكيد ان المصالح الاستراتيجية للبلدين ما زالت تتلاقى.

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