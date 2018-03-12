لماذا لم توجه السعودية دعوتها لايران، قبل ستة اشهر؟+فيديو

وقال كوثري في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الاربعاء: حتى هذه اللحظة لم نتلق اية دعوة خطية رسمية من السعودية، وبالتاكيد اذا ما استلمنا هكذا دعوة فسوف يكون النقاش رسميا، ولكن نحن في مجلس الشورى ليست لدينا اية معلومات عن وصول اية دعوة خطية من السعودية الى وزارة الخارجية الايرانية.

واضاف: في دبلوماسيتنا الاساسية نحن نستقبل مثل هكذا دعوات، لاننا نريد علاقات اخوية مع الدول المجاورة لنا بما فيها المملكة العربية السعودية، فنحن مسلمون والمشكلات في المنطقة لا يحلها سوى دول المنطقة.

وتابع كوثري متسائلا: لماذا خلال الستة اشهر الماضية لم توجه السعودية هذه الدعوة؟ الآن حينما وصلت الى طريق مسدود في سوريا تقول بانها مستعدة للدخول في مفاوضات مع الجمهورية الاسلامية في ايران، ومع علمنا بانه قد حصل نوع من الجفاء من قبلهم، ولكن نحن ليست لدينا اي مشكلة بالنسبة للمحادثات.

وأعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل امس أنه وجّه دعوة الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، مضيفا أن بلاده مستعدة لاستقبال الوزير ظريف في أي وقت يراه مناسبا.

AM – 14 – 11:42

