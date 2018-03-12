بالصور... كارثة انفجار منجم الفحم في تركيا

وتواصل فرق الإنقاذ أعمالها من أجل الوصول إلى العمال الذين ظلوا محصورين داخل المنجم الذي يستمر فيه الحريق.

وذكر وزير الطاقة و الثروات الطبيعية تانر يلدز أن 787 عاملاً كانوا يعملون في المنجم ساعة وقوع الحادث ، وقال أنه تم إخلاء 363 منهم مشيراً إلى إستمرار الأعمال الرامية للوصول إلى الذين مازالوا محصورين داخل المنجم.

وأفاد الوزير التركي أن الوفيات حصلت جراء التسمم من غاز أول وكسيد الكربون مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ تسير نحو نقطة حرجة.

وأوضح يلدز أنه تم الإنتهاء من تشريح جثث 72 من العمال الذين قضوا نحبهم داخل المنجم.