ايران و(5+1) تعكفان على كتابة مسودة الاتفاق النهائي+فيديو

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيرته الاوروبية كاثرين اشتون قد اجتمعا في وقت سابق لصياغة مسودة الاتفاق النهائي، وقد أوضح ظريف أنه واشتون سيبدآن بصياغة مسودة الاتفاق النهائي على أن يجري تعديلها لتتحول الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

وكان مايكل مان المتحدث الرسمي باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قد وصف الجولة الاولى بالبناءة، وأكد ان ايران والدول الاعضاء في مجموعة 5+1 عازمتان على التوصل الى اتفاق نهائي بشان البرنامج النووي الايراني.

وخلال تصريح ادلى به عصر الاربعاء لقناة العالم قال مايكل مان ان هناك قضايا معقدة جدا الا ان الطرفين عازمان على التوصل الى اتفاق مؤكدا ان الاجتماعات بين الجانبين بدات منذ مساء الثلاثاء خلال مادبة عشاء عمل بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تتحدث نيابة عن الدول الاعضاء في مجموعة 5+1.

واضاف: مانحاول ان نفعله حاليا هو ان نتحرك الى البعد التالي والى العناصر التي ستوصل الى هذا الاتفاق ولايكون هناك اي اتفاق اذا لم نتفق على جميع القضايا.

وحول امكانية التطرق الى موضوع الاسلحة الصاروخية الايرانية خلال المحادثات قال مايكل مان ان هذه المحادثات تتعلق فقط بالموضوع النووي الايراني واثبات سلمية هذا البرنامج للمجتمع الدولي.