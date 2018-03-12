مايكل مان: اللقاء بين أشتون وظريف كان مفيدا

وأعرب مايكل مان، المتحدث باسم أشتون، عن ارتياحه لنتائج اللقاء الذي جرى صباح اليوم الخميس، بين محمد جواد ظريف وكاثرين أشتون، ووصف هذه المحادثات بالمفيدة.

وقال مايكل مان لمراسل وكالة أنباء فارس: كان لقاء مفيداً، ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم محادثات أخرى وبأشكال أخرى في فندق كوبورغ (محل إجراء المحادثات).

وأضاف المتحدث باسم أشتون: من المقرر عقد لقاءات داخلية وكذلك تقنية بين الوفود التي تمثل مختلف الأطراف.

وتعقد الجولة الرابعة من المفاوضات الشاملة بين إيران و5+1 في فيينا، يبدأ خلالها من الآن فصاعداً الجانبان مرحلة تدوين مسودة الاتفاق الشامل.