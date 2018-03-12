إنتهاء الاجتماع الثنائي بين ظريف وأشتون

وكان مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض قال إنه ونظراً إلى ضرورة إجراء بعض المشاورات بين الوفود المشاركة تقرر تأجيل الاجتماع بين ظريف وأشتون مساء أمس الاربعاء إلى صباح اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيرته الأوروبية كاثرين أشتون قد اجتمعا في وقت سابق لصياغة مسودة الاتفاق النهائي، وقد أوضح ظريف أنه وأشتون سيبدآن بصياغة مسودة الاتفاق النهائي على أن يجري تعديلها لتتحول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

وكان مايكل مان المتحدث الرسمي باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد وصف الجولة الأولى بالبناءة، وأكد أن إيران والدول الأعضاء في مجموعة 5+1 عازمين على التوصل إلى اتفاق نهائي بشان البرنامج النووي الإيراني.

وخلال تصريح أدلى به عصر الأربعاء قال مايكل مان إن هناك قضايا معقدة جداً إلا أن الطرفين عازمان على التوصل إلى اتفاق؛ مؤكداً أن الاجتماعات بين الجانبين بدأت منذ مساء الثلاثاء خلال مأدبة عشاء عمل بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتحدث نيابة عن الدول الأعضاء في مجموعة 5+1.

وأضاف: مانحاول أن نفعله حالياً هو أن نتحرك إلى البعد التالي وإلى العناصر التي ستوصل إلى هذا الاتفاق ولايكون هناك أي اتفاق إذا لم نتفق على جميع القضايا.

وحول إمكانية التطرق إلى موضوع الأسلحة الصاروخية الإيرانية خلال المحادثات قال مايكل مان إن هذه المحادثات تتعلق فقط بالموضوع النووي الإيراني وإثبات سلمية هذا البرنامج للمجتمع الدولي.