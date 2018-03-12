مقتل 80 إرهابياً في عمليتين عسكريتين في الفلوجة وجنوب بغداد

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إنها أحبطت هجوماً على مقر للجيش في منطقة عامرية الفلوجة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، ودارت معارك استخدمت فيها المدفعية كبدتهم خسائر فادحة أسفرت عن مقتل ستين عنصرا.

ويسعى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) الذي ينسب نفسه للقاعدة، السيطرة على منطقة عامرية الفلوجة التي تعد المنفذ الرئيس باتجاه بغداد، ونفذ عدة هجمات ضدها، لكنه لم يتمكن من اختراقها.

وفي هجوم آخر، أفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن "طائرات قيادة طيران الجيش تمكنت من قتل أكثر من 15 إرهابياً وجرح 4 تم إلقاء القبض عليهم في منطقة الفاضلية شمال بابل".

من جهة أخرى أفادت وزارة الداخلية نقلاً عن الناطق باسم وزارة الداخلية أن "قوة من التدخل السريع تمكنت من قتل خمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش قرب الفلوجة".

ويسيطر مسلحون من تنظيم (داعش) وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة.

وتواصل قوات الجيش العراقي فرض حصار على الفلوجة وتخوض معارك مع جماعات مسلحة في محيطها، وتنفذ عمليات ملاحقة لمسلحين في الرمادي.

وقتل في أعمال العنف في الفلوجة أكثر من 300 شخص منذ بداية العام الحالي.

وقتل أكثر من 3300 شخص في أعمال العنف اليومية منذ بداية العام الحالي، وفقاً لحصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.