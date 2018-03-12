البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

جولة المفاوضات النووية الرابعة بفيينا تشارف على نهايتها

جولة المفاوضات النووية الرابعة بفيينا تشارف على نهايتها
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

تشارف الجولة الرابعة من المفاوضات بين الدول الست وايران على نهايتها، يلازمها تفاؤل من كلا الطرفين مع الإشارة الى وجود صعوبات. فيما يدور الحديث عن مشروع إيراني، تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول صياغة الاتفاق النهائي والذي من المفترض أن تنتهي مهلته اواخر تموز/ يوليو المقبل.

قاربت الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين الدول الست وإيران على نهايتها، بدا فيها الطرفان متفائلين بتجاوز العقبات التي أقر كلاهما بوجودها مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للإتفاق الشامل والمقررة حتى العشرين من تموز/ يوليو القادم.

ويتولى كل من كاترين آشتون مندوبة الدول الست في المفاوضات ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بشكل مباشر في هذه الجولة وضع الصياغة للاتفاق النهائي والذي سيكون المهمة الأصعب لكلا الفريقين.

ثلاثة لقاءات جمعت آشتون وظريف بحث فيها بحسب تسريبات إعلامية مشروع نص تقدمت به إيران وضعت من خلاله العنوان والمقدمة والأفق المرتقب للاتفاق الشامل،  توسطها اجتماعات بين آشتون ومساعدي وزراء الخارجية للدول الست لبحث مشروع النص الإيراني.

ومع اعتماد منهجية البدء بالقضايا الأكثر سهولة وصولا إلى القضايا الأكثر تعقيدا، ما يزال التفاوض على نقاط عالقة كحجم التخصيب ونوع أجهزة الطرد المركزي والأبحاث النووية التي يقوم بها الخبراء الإيرانيون. فيما استطاع الطرفان وفق التسريبات تذليل الصعوبات بشأن مسألة الرقابة والتفتيش على المنشآت النووية وقضية مصنع آراك للماء الثقيل الذي اقترحت طهران استبدال قالبه لضمان عدم إنتاج البلوتونيوم العالي التركيز كبادرة حسن نية.

عشر قضايا أو أكثر استطاعت الدبلوماسية الإيرانية وخبراء التفاوض تجاوز جلها، فيما يعتبر الفريق الإيراني أن النقطة التي ما تزال عالقة تكمن في ما يسمى فترة بناء الثقة بين الدول الست وإيران بعيد الاتفاق الشامل، حيث يرغب الغرب في أن تكون بنحو عشر سنوات فيما ترى طهران تقليصها إلى أدنى من ذلك بكثير، كما أن عدد أجهزة الطرد المركزي يقف عنده الغرب بستة آلاف جهاز فيما ترفض طهران ذلك مصرة على أن يكون العدد أكبر من ذلك.

ثلاث جولات يتوقع الفريق الإيراني أن تكون أمامه وصولا إلى المهلة النهائية أواخر تموز/ يوليو، مع علم الفريق المفاوض بأن استحقاقات أمام الغرب كقرب انتهاء مهمة آشتون والدخول في مرحلة الانتخابات الأميركية تساهم في تعجيل خطاه نحو التوصل لإتفاق يحدوه في تلك الرغبة مصالح سياسية واقتصادية.

روابط ذات صلة

إنتهاء الاجتماع الثنائي بين ظريف وأشتون

مايكل مان: اللقاء بين أشتون وظريف كان مفيدا

آشتون وظريف يصوغان بشكل مباشر الاتفاق الشامل بالجولة الرابعة

آخر الأخبار

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد: لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا...

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من "مجتهد"..هذا ما فعله بن سلمان بـ"منصور هادي"!

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

الأکثر مشاهدة