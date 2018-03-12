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عباس يؤكد رفضه لاي تدخل خارجي في سوريا

عباس يؤكد رفضه لاي تدخل خارجي في سوريا
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمد عباس في رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد وقوف الشعب والقيادة الفلسطينية ضد اي تدخل خارجي في سوريا.

وافاد موقع "سانا" الجمعة، ان الاسد تلقى رسالة من عباس نقلها سفير دولة فلسطين في دمشق محمود الخالدي أثناء لقائه مع الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين الخميس.

وأكد عباس في رسالته وقوف الشعب والقيادة الفلسطينية ضد أي تدخل خارجي في سوريا، وأن مصيرها حاضرا ومستقبلا سيؤثر على الشعب الفلسطيني لأن الشعبين الشقيقين شريكان في الحاضر والمستقبل.

وتناولت الرسالة الأوضاع القائمة على الساحة الفلسطينية واصرار الكيان الاسرائيلي على عدم الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية واستمراره في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومحاولته المستمرة اجهاض هذه الحقوق وخاصة من خلال سياسة الاستيطان.

وعبر عباس عن تقديره وتقدير الشعب الفلسطيني لكل الدعم الذي قدمته سوريا للاجئين الفلسطينيين فيها طيلة السنوات الماضية ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع الشعب السوري مشيرا إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون نتيجة للازمة التي تمر بها سوريا.

من جهته، اعرب نائب وزير الخارجية والمغتربين عن تقديره لمضمون رسالة عباس وأنه سينقلها إلى مقصدها وكذلك عن شكر سوريا للشعب الفلسطيني الذي وقف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والدمار الذي تعرضت له سوريا.

وشدد المقداد على أن القيادة السورية تقف ضد استهداف الإرهابيين والقتلة للمخيمات الفلسطينية في سوريا تنفيذا للمخططات الإسرائيلية الغربية، مؤكدا ان دمشق لن تدخر جهدا لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى مخيماتهم والتي طردتهم منها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد أن ما تواجهه سوريا جاء في اطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى اجهاض القضية الفلسطينية باعتبار سوريا هي البلد الذي رفض المخططات الصهيونية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والاجهاز على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

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