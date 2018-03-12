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بالفيديو/اجتماع لندن يؤكد على الحل السلمي في سوريا

الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

لندن (العالم) 16/05/2014 – رفض اجتماع مجموعة ما يسمى باصدقاء سوريا في لندن تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية. واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ان الحل السلمي هو ضرورة حتمية، بينما كرر نظيره الاميركي جون كيري الاتهامات باستخدام دمشق غاز الكلور مؤخراً، معتبراً اجراء الانتخابات الرئاسية السورية في الظروف الحالية امراً مستهجناً على حد تعبيره.

انعقاد اجتماع لندن لمجموعة ما يسمى باصدقاء سوريا لم يأت بجديد سوى الاتفاق على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية السورية القادمة، وموافقة البعض على زيادة ما اسماه بالدعم العملي للمعارضة في مواجهة النظام السوري.

يشار الى ان بريطانيا تعهدت بدفع 50 مليون دولار ورفع مستوى المكتب التمثيلي للائتلاف الى بعثة دبلوماسية رغم استبعادها للحل العسكري في سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان رسالة اجتماعنا والاجراءات التي اتخذت وما سيتخذ في مزيد من لقاءاتنا القادمة ان نبين للنظام السوري انه لابد من حل سلمي، وان ظن انه ليس بالضرورة ذلك فسوف ينبغي ايجاد حل سلمي.

وزير الخارجية الاميركي جون كيري لم يبد اي دعم للشعب السوري لتجاوز محنته بل بشر بفرض عقوبات اضافية على دمشق متذرعاً بوجود مؤشرات غير مؤكدة باستخدام غاز الكلور في سوريا.

وقال جون كيري  "لا مجال لهذا العمل غير المشروع في ظل هذه الظروف المستحيلة، ان تعطى شرعية للانتخابات حيث لا توجد اي شرعية، ونحن متحدون معاً في القول على انها مهزلة واهانة وتزوير للديمقراطية".

مؤتمر لندن رأى فيه المراقبون تكراراً لمؤتمرات سابقة لم يقدم جديداً نحو حل حقيقي للازمة السورية بعيداً عن التوظيف السياسي.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي البريطاني ستيف بيل في تصريح لمراسل قناة العالم ان هذه المجموعة في مأزق لانها لا يمكن ان تغير النظام في سوريا، حيث فشلوا في الوصول الى اهدافهم رغم الدعم المتواصل للجماعات المسلحة، وعلى الخارجية البريطانية ان تدرك ان تقرير الديمقراطية في هذا البلد ليس بيدها وانما بيد الشعب السوري.

اجتماع لندن لمجموعة ما يسمى باصدقاء سوريا يأتي صورة مكررة لاجتماعات سابقة لا تعكس الا الارتباك، هكذا يرى اصدقاء سوريا الحقيقيون اجتماعات لا تصغي لرغبات الشعب السوري في حل سلمي سوري ـ سوري دون تدخل خارجي.
Swh -05-13-41

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