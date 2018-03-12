داعش تنفذ حكم الاعدام ذبحا بحق متزعم لحركة احرار الشام

ياتي ذلك في وقت تحدثت مواقع إعلامية معارضة عن قيام داعش بقطع رؤوس الأسرى والقتلى في دير الزور.

وقد اتّسعت رقعة المعارك بين الجماعات المسلحة الى الشمال والوسط، حيث أطلقت ما تسمّى الجبهة الإسلامية وفصائل متحالفة معها ما أسمته غزوة زلزال الشمال للسيطرة على مناطق تهيمن عليها داعش في الريف الحلبي حيث طردتها من قريتي الزيادية وتل بطال.

هذا وقتل 6 مسلحين بهجوم من داعش بسيارة مفخخة في الشحيل بريف دير الزور استهدف مقرا لما يسمّى بجيش مؤتة الاسلامي.

يشار الى ان "داعش" هي الفرع الاخر للقاعدة في سوريا حيث تم تأسيسها عندما أعلن "أبو بكر البغدادي" عن تأسيس "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ككيان جامع يضم تنظيم القاعدة في العراق، وجبهة النصرة في سوريا. اما كتائب أحرار الشام فهي إحدى الجماعات المسلحة التي تنضوي تحت راية ما يسمى الجيش الحر .

