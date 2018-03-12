القوات العراقية تعتقل احد امراء "داعش" بالأنبار

وافاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن قائد العمليات اللواء الركن ضياء كاظم، إن "قوة من العمليات تمكنت، صباح اليوم، من اعتقال أحد أمراء تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار المدعو أحمد نزال بعد اشتباكه معه في عمق الجزيرة (320 كم غرب الرمادي)".

واضاف كاظم ان "القوة اقتادت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، اليوم السبت، أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار لملاحقة عناصر "داعش"، تنتهي بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر التنظيم هربوا إلى سوريا بعد رميهم الأسلحة والأعتدة في الطرق والساحات العامة.

وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم الإرهابي في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة.

