العراق ..اعلان نتائج الانتخابات مساء الأحد او الاثنين

وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، بحسب "السومرية نيوز"، إن "المفوضية تأخرت بإعلان النتائج الانتخابية، بسبب إعادة العد والفرز والشكاوى التي ما تزال تقدم إلى اليوم"، مبينا ان "الجميع يعلم بان القانون 45 الخاص بالانتخابات، قد ألزم المفوضية بإعادة العد والفرز في جميع المحطات الانتخابية".

واضاف مصطفى ان "هناك 13 ألف محطة في بغداد وحدها واستوجب إعادة عدها وفرزها عشرة أيام"، مشيرا الى ان "هذه العملية ليست سهلة، وكانت تحت أنظار المراقبين، إلى جانب العدد الكبير من الشكاوى التي قدمت في جميع مراحل الانتخابات والتي لا تزال تقدم الى الآن على مراكز العد والفرز".

واكد مصطفى أن "المفوضية ستقوم بإعلان النتائج الانتخابية غدا، في حال أكملت عملية عد وفرز الأصوات"، لافتا الى انه "إذا لم تكمل العملية فأن الإعلان سيكون مساء الاحد أو يوم الاثنين".

يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتكهن بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، في (30 نيسان 2014)، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ تحركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.