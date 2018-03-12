النصرة تعتقل 7 عناصر لداعش بينهم الارمنازي

وفي دير الزور تتواصل المعارك الطاحنة بين الطرفين، ما أدى الى مقتل اكثر من 40 مسلحاً من داعش واصابة آخرين.

وكانت الأسواق الرئيسة والمحال التجارية في مدينة منبج بريف حلب شهدت اضراباً شاملاً احتجاجاً على ممارسات جماعة داعش الارهابية في المدينة.

وكانت رقعة المعارك والخلافات الدائرة بين الجماعات المسلحة قد اتسعت وامتدت الى الشمال والوسط من سوريا كريف حلب وريف درعا، بعد ان كانت محصورة في مناطق الرقة ودير الزور، حيث حيث تصاعدت مؤخراً عمليات اغتيال وذبح قامت بها الجماعات بحق بعضها البعض.

وبدات ما تسمى الجبهة الإسلامية وجماعات متحالفة معها هجوماً في الشمال للسيطرةِ على مناطق تهيمن عليها داعش في الريف الحلبي حيث طردتها من قريتي الزيادية وتل بطال.

وشهدت المنطقة معارك عنيفة وفي الشحيل بريف دير الزور قتل 6 مسلحين بتفجير نفذته داعش بسيارة مفخخة استهدف مقراً لما يسمى جيش مؤتة.

وفي ريف حماه الجنوبي أقدمت داعش على ذبح متزعم بحركة احرار الشام المدعو أبو المقدام السراقبي، وتحدثت مواقع معارضة عن قيام داعش بقطع رؤوس الأسرى والقتلى في دير الزور.