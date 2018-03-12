مرجع ديني ايراني: جماعة "بوكو حرام" لا تمت للاسلام بصلة

وأفادت وكالة أنباء فاس أن آية الله مكارم شيرازي قال في تصريح له اليوم الاحد في مستهل درسه الحوزوي في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، ان هذه الجماعة تدعي الانتساب للاسلام في حين انها غريبة عن الاسلام، فقد قام عناصرها باختطاف اكثر من 200 تلميذة وقالوا بانهم يريدون بيع كل منهن بثمن زهيد!.

واضاف، ان ذنب هؤلاء الفتيات هو انهن يتلقين التعليم في المدرسة فيما تعتقد هذه الجماعة بان الفتيات ينبغي الا يدرسن لذا استوجب اسرهن.

واكد هذا الاستاذ في الحوزة العلمية بان كل هذه الامور هي من ثمار الشجرة الخبيثة المغروسة من قبل التكفيريين واضاف، على العالم ان يعلم بان هؤلاء غرباء عن الاسلام وليسوا مسلمين اساسا. ان هؤلاء خارجون عن الاسلام ونرى بانهم وحوش لا ينبغي حتى اطلاق اسم البشر عليهم.

واكد المرجع الديني مكارم شيرازي ضرورة اليقظة تجاه مثل هذه الجماعات الجاهلة والبعيدة عن العقل والمنطق واضاف، ينبغي الحذر كي لا يعطي هؤلاء الذريعة بيد اعدائنا في اوروبا واميركا ليقوموا بالدعاية ضد الاسلام ويقولوا انظروا ما يفعل المسلمون.

واكد آية الله مكارم شيرازي من جديد بان مثل هذه الجماعات والافراد غريبون عن الاسلام وليسوا مسلمين واضاف، انه من المحتمل ان يكون هؤلاء قد استفزوا من جانب اعداء الاسلام كي يقوموا (الاعداء) تاليا بالعمل ضد الاسلام والمسلمين عبر التحجج بالاعمال المستهجنة لهؤلاء الافراد.

وقال، لقد سمعنا بان بعض المفتين الكبار من اهل السنة قد اعلنوا ايضا استنكارهم واستهجانهم من هؤلاء الافراد وممارساتهم ليعلم هؤلاء بانه لا يمكن ربط مثل هذه الافعال بالاسلام.

وكانت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة التي تنشط في شمال نيجيريا، قد قامت باختطاف ما بين 200 الى 300 تلميذة من مدرسة في مدينة شيبوك بمحافظة بورنو الواقعة شمال نيجيريا.

ويذكر انه في الاعوام الاخيرة واثر موجة الصحوة الاسلامية سعى الغرب لتعزيز نشاط الجماعات المتطرفة والسلفية.

وتعتبر احداث سوريا مثالا لتدخل الغرب في تقوية المجموعات الارهابية التي ترسم صورة مشوهة عن الاسلام في العالم.

