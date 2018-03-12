لعنة تويتر.. التغريدة التي قطعت رأس أبرز قادة الحر

وافاد موقع "اسيا نيوز" اليوم الاحد ان مقتل السراقبي يعد ضربة قوية الى حركة "احرار الشام"، التي تم تصفية ابرز قادتها كالطبيب ابو ريان، وابو خالد السوري على يد داعش خلال الاشهر الاخيرة.

وساعدت تغريدة عبود على تويتر في اوائل شهر الجاري، تنظيم داعش على إقتفاء اثر السراقبي الذي كان يعمل في الظل، حيث كشفت التغريدة يومها عن "وصول قناص الدبابات أبو مقدام إلى القلمون".

جدير بالذكر، ان رقعة المعارك بين الجماعات المسلحة استعت الى الشمال والوسط، حيث أطلقت ما تسمى الجبهة الإسلامية وفصائل متحالفة معها ما أسمته غزوة زلزال الشمال للسيطرة على مناطق تهيمن عليها داعش في الريف الحلبي حيث طردتها من قريتي الزيادية وتل بطال.

