عراقجي: المفاوضات النووية لم تفشل وستستمر

وصرح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي حجة الله خدائي سوري في تصريح له بان احدى قضايا لجنة العلاقات الخارجية للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي هي دراسة مفاوضات فيينا حيث حضر عراقجي اجتماع هذه اللجنة التخصصية.

واوضح بان عراقجي استعرض تفاصيل مفاوضات فيينا واضاف، ان كبير المفاوضين النوويين الايرانيين اعلن في هذا الاجتماع باننا لم نصل الى نتيجة في بعض القضايا مع مجموعة 5+1 لكننا نتابع اتخاذ خطوات جيدة في المراحل التالية في الاتفاق النووي.

واشار عضو لجنة العلاقات الخارجية المتفرعة عن لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الى ان عراقجي اعتبر الخلافات مع مجموعة 5+1 كثيرة في بعض الحالات واضاف، انه وفقا لما صرح به عراقجي فان جولة المفاوضات القادمة ستعقد خلال الفترة من 16 الي 20 حزيران / يونيو القادم ولكن هنالك امكانية بانعقاد مفاوضات غير رسمية خلال هذه الفترة.

واضاف خدائي سوري، ان كبير المفاوضين الايرانيين اعلن كذلك بان المفاوضات ستستمر ولكن كلما تقدمنا الى الامام تصبح المفاوضات اكثر صعوبة ونامل بان نصل لغاية 21 تموز /يوليو الى الاتفاق النهائي واذا لم نصل فان الامر سيصبح اكثر صعوبة.

واوضح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بان اعضاء اللجنة طرحوا في هذا الاجتماع وجهات نظرهم حول المفاوضات النووية والضرورات التي ينبغي للوفد المفاوض الالتزام بها.

