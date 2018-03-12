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اضراب عام في منبج بريف حلب تنديدا بممارسات "داعش"

اضراب عام في منبج بريف حلب تنديدا بممارسات
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

شهدت الأسواق الرئيسة والمحال التجارية في مدينة منبج بريف حلب إضرابا شاملا احتجاجا على ممارسات جماعة داعش الارهابية في المدينة.

ونشر ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شوارع منبج خالية من المارة، والمحال التجارية مغلقة في أسواق المدينة، وذكر الناشطون أن الصور تعود ليوم امس الأحد، حيث تشهد المدينة إضرابا.

إلى ذلك، قالت مصادر إن "داعش هددت أصحاب المحلات بالسلاح لإجبارهم على فتح محلاتهم المغلقة وإنهاء الإضراب".

وفي السياق ذاته، أشار نشطاء، إلى أن "عناصر تابعين لداعش قاموا بإطلاق النار على متظاهرين في منبج احتجاجا على اعتقال التنظيم عددا من الشبان".

وتسيطر "داعش" على عدد من المناطق في ريف حلب، إضافة إلى الرقة ومناطق في ريف دير الزور، في وقت تدور معارك بينها وبين "الجيش الحر" وكتائب مقاتلة أخرى.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع عدد من الفصائل المقاتلة المعارضة في سوريا، ما سمي بـ "ميثاق شرف ثوري"، وينص على أولوية إسقاط النظام السوري، وقتاله ومسانديه، إضافة إلى قتال تنظيم "داعش".

واتهم "الائتلاف" المعارض السبت تنظيم "داعش" بتنفيذ 3 تفجيرات انتحارية في مناطق بريف دير الزور، محذرا من محاولته السيطرة على آبار النفط في المنطقة.

وتشكل تنظيم "داعش" المدرج على لوائح الإرهاب عام 2006 في العراق، وأعلن عن وجوده في سوريا مطلع نيسان الماضي، ويقوده حاليا أبو بكر البغدادي، ويقاتل منذ أشهر فصائل مقاتلة معارضة في مناطق مختلفة، وذلك بعد سيطرته على عدة مناطق في شمال سوريا ، في وقت تقبع أجزاء واسعة من مدينة الرقة تحت سيطرة هذا التنظيم، وتعاني العديد من المناطق التي تخضع لسيطرة داعش من تجاوزاتها وقيامها بإعدامات ميدانية وفرض عقوبات كالجلد بالساحات العامة.

وتتواصل المعارك بين جبهة النصرة وجماعة داعش في دير الزور، ما أدى الى مقتل اكثر من 40 مسلحا من داعش واصابة آخرين.

وأعلنت جبهة النصرة اعتقال مرافق المسؤول في جماعة داعش ابي محمد العدناني الملقب بأبي جعفر الارمنازي مع ستة آخرين من عناصر الجماعة.
 

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