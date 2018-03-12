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دمشق تواصل ملاحقة المسلحين في حلب وريف دمشق ودرعا+فيديو

الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ريف دمشق (العالم) – 19/5/2014 - يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في حي جوبر قرب دمشق تم خلالها تدمير مقر عسكري ومقتل عدد من المسلحين من بينهم مسلحون من جنسيات غير سورية، كما استهدف الجيش في حلب تجمعات المسلحين في حي الراشدين وحي بني زيد محققا اصابات مباشرة وفقا للمصادر العسكرية. وفي ريف درعا استهدف الجيش مواقع المسلحين في الحي الشرقي والجنوبي من بلدة نوى.

وتواصلت عمليات الجيش السوري في ريف العاصمة دمشق حيث تم استهداف مسلحين من الجبهة الاسلامية وجبهة النصرة في بلدة الملحية، في الغوطة الشرقية وسط تقدم حذر للقوات البرية وذلك بعد السيطرة على عدد من الابنية التي كانت تتحصن فيها الجماعات المسلحة .

كما نفذ الجيش عملية أخرى في حي جوبر قرب دمشق تم خلالها تدمير مقرا عسكريا ومقتل عدد من المسلحين من بينهم مسلحون من جنسيات غير سورية، ترافق ذلك مع استهداف مدفعية الجيش لمواقع المسلحين في دير العصافير ومحيط عين ترما لمنعهم من تقديم المؤازة للجماعات الاخرى.

وأكد الباحث الإستراتيجي نادر العبد الله في تصريح لمراسل العالم أنه رغم الظروف الصعبة التي تعصف في مختلف المناطق في البلاد لكن الأمور تحت سيطرة القوات السورية، معربا عن أمله بأن يتمكن الجيش السوري من بسط الأمان في جميع المناطق الساخنة بالمستقبل القريب.

واستهدف الجيش تجمعات المسلحين في دوما، كما احبط محاولة تسلل المسلحين من الاراضي اللبنانية باتجاه قرية حوش عرب في القلمون .

وفي حلب استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في حي الراشدين وحي بني زيد محققا اصابات مباشرة وفقا للمصادر العسكرية، فيما دارت اشتباكات طاحنة في حي السكري وطرق الكاستيلو والشيخ نجار، في حين نفذ اهالي منبح اضرابا شاملا بعدم فتح الاسواق والمحال التجارية احتجاجا على ممارسات داعش في المنطقة .

وفي ريف درعا وبعد سيطرة الجيش السوري على تل الجابية الاستراتيجي استهدف مواقع المسلحين في الحي الشرقي والجنوبي من بلدة نوى، ترافق مع قصف مدفعي لتمركز المسلحين في جاسم وانخل ودرعا البلد.

Mal-18-22:35

  

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