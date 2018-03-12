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العميد جزائري: لن نسمح لاميركا بتجاوز الخطوط الحمراء

العميد جزائري: لن نسمح لاميركا بتجاوز الخطوط الحمراء
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

اشار مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الى ممارسة الضغط على الفريق النووي الايراني المفاوض من قبل الاميركيين لابتزازه والحصول على تنازلات منه مؤكدا اننا لن نسمح لاميركا ولا للاخرين بان يتجاوزوا الخطوط الحمراء، وسنتصدى لهم ان اقتضت الضرورة.

واضاف العميد مسعود جزائري اليوم الاثنين في معرض تقييمه لنتائج مفاوضات فيينا بين ايران والسداسية الدولية، ان الاميركيين ومع علمهم بان موضوع المعدات العسكرية والدفاعية هي خط احمر، يحاولون ابتزاز الفريق النووي الايراني والحصول على تنازلات منه.

وتابع قائلا ان اميركا وبناء على تصوراتها في خصوص الموضوع النووي وفرض العقوبات على ايران ارتكبت خطأ استراتيجيا حيث انها تتوهم ان بامكانها التأثير على مواقف الجمهورية الاسلامية في ايران واضاف: لن نسمح لاميركا ولا للاخرين بان يتجاوزا خطوطنا الحمراء، وسنتصدى لذلك ان اقتضت الضرورة.

ولفت الى القدرات التي يتمتع بها النظام الايراني وقدرته على التعاطي مع التحديات منوها الى وجود مؤشرات تنذر ببدء تحولات جذرية على صعيد المنطقة والعالم وقال: ان اميركا تواجه مشاكل كثيرة في المنطقة والعالم وخير دليل على ذلك فشلها في العراق وافغانستان وسوريا.

واشار مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الى ان المسؤولين الاميركيين يسعون من خلال المواجهة مع ايران الالتفاف على هذه الهزائم وقال: ان طهران لن تسمح لاي جهة بان تعرض مصالحها للخطر.

والمح الى التطورات الميدانية في سوريا والحرب التي يخوضها هذا البلد ضد الارهابيين وقال: ان اميركا وبمساعدة حلفائها الاوروبيين والاقليميين، لم تألوا جهدا لاخضاع الشعب السوري وقضم هذا البلد.  

ورأى العميد جزائري ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها الشيطانية رغم جميع محاولاتها المستميتة مؤكدا: لاشك ان النصر سيكون حليف سوريا حكومة وشعبا في هذه الحرب.

وختم العميد جزائري تصريحاته بالقول ان رمز النصر في مواجهة بؤر الشر في العالم لاسيما اميركا، هو الصمود والاستقامة.

 

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