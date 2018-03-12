روحاني يؤكد امكانية التوصل لاتفاق نووي بين ايران والدول الست

روحاني: مفاوضات إيران مع مجموعة 5+1 ستفضي إلی اتفاق في النهاية

وأكد الرئيس روحاني اليوم الإثنين خلال اجتماعه بوزير ومسؤولي وزارة الطرق والإنشاء المدن الإيرانية، أن التكنولوجيا النووية السلمية هي هدف الجمهورية الإسلامية في إيران وستسعی لاستيفاء حق الشعب لكنها تسعی في نفس الوقت وعن طريق المفاوضات إلی التوصل إلی تفاهم مشترك يضمن مصالح الجميع .

وقال الرئيس روحاني: إن هذا لا يعني أن الشعب الإيراني يخشی الحظر، فهذا الشعب سيقاوم تحت أي ظرف والمهم بالنسبة للحكومة مصالح الشعب والثورة والأمن القومي للبلاد.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله بسعي الحكومة لتلبية مطالب الشعب وجعل البلاد تتبوأ مكانتها التي تستحقها.

وأضاف بأن إستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية يعتبر حق الشعب الإيراني وطهران تتابع تحقيق هذا الحق وهي في نفس الوقت تسعی للوصول إلی إتفاق مشترك يصب في مصلحة الجميع لكن هذا لا يعني بأن الشعب الإيراني يخاف من الحظر المفروض ضد البلاد.

کمال أعرب رئيس الجمهورية عن أمله بأن تتم إزالة المشاكل الموجودة في قطاع الطيران المدني من خلال تحقيق الاتفاق النهائي مع الغرب.

وأكد الرئيس روحاني عقب الاجتماع أمام حشد من الصحفيين علی ضرورة بذل المساعي لربط شبكة سكك الحديد الوطنية بدول الجوار وتعزيز قطاع الطيران المدني وتحديث الإسطول الجوي قائلاً إن اتفاق جنيف مهد لاتخاذ بعض الإجراءات الأولية في هذا المجال.

وشدد علی أن الجمهورية الإسلامية في إيران تسعی جاهدة وراء التعامل مع العالم بشكل بناء مضيفاً : توجد هناك قدرات عالية للمشاركة في مشاريع بناء السكن في دول الجوار وبإمكان القطاع الخاص أن ينشط في هذا المجال.

ورداً علی سؤال حول تخطيط الحكومة لتوفير إمكانية استخدام المجال الجوي للبلاد قال الرئيس روحاني إنه من الموكد بأن الممر الجوي الإيراني يعتبر أرخص سعراً لربط الشرق بالغرب وحتی الشمال بالجنوب ونحن نسعی لأن نوفر المزيد من التسهيلات لاستخدام المجال الجوي الإيراني.

وأعرب عن أمله بأن تتم إزالة المشاكل الموجودة في هذا السياق بتحقيق الاتفاق النهائي.