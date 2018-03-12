النتائج النهائية للانتخابات العراقية: دولة القانون أولاً بـ95 مقعداً

وبذلك يصبح المالكي السياسي المحتمل لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وتعتبر هذه النتيجة بمثابة صفعة لخصومه السياسيين الذين لم يكونوا يرغبون برؤيته يشكل الحكومة للمرة الثالثة.

وجاءت القوائم الصدرية مجتمعة ثانيا بمجموع 32 مقعداً وحل ائتلاف المواطن بالمركز الثالث بـ29 مقعداً، فيما حصل متحدون للإصلاح على 23 مقعداً.

وتشير النتائج الأولية في عموم العراق إلى أن كتلة المالكي قد فازت بأكثرية المقاعد في البرلمان العراقي، لكنها لم تحقق الغالبية .

وافادت المفوضية ان رئيس الوزراء نوري المالكي حصل على اكثر من 721 الف صوت يليه اياد علاوي بحصوله على اكثر من 229 الف صوتا .

وحصل ائتلاف دولة القانون على 32 مقعدا في العاصمة بغداد والاحرار على ست مقاعد والمواطن على خمسة ومتحدون على اربعة والنخب على ثلاثة والتحالف المدني على ثلاثة والشراكة الوطنية وائتلاف العراق مقعدين لكل منهما .

الى ذلك حصلت قوائم العربية والفضيلة والاصلاح والصادقون ببغداد على مقعد واحد لكل منهم .

وأعلنت مفوضية الانتخابات، ان دولة القانون حل في المرتبة الاولى في ميسان باربعة مقاعد والاحرار ثانيا بثلاثة مقاعدفيما حصل ائتلاف متحدون على أربعة مقاعد في محافظة الأنبار، وائتلاف "الوفاء للأنبار" على ثلاثة مقاعد.

كما تصدر دولة القانون نتائج محافظة واسط بستة مقاعد وحل الأحرار ثانياً بثلاثة والمواطن ثالثاً بمقعدين.

كما حل ائتلاف دولة القانون اولا في بابل بسبعة مقاعد يليه المواطن بثلاثة مقاعد .

وفي البصره حصد ائتلاف دولة القانون 12 مقعداً يليه المواطن بستة مقاعد والأحرار بثلاثة مقاعد.

وواصل ائتلاف دولة القانون تصدره للنتائج بحصوله على ثمانية مقاعد في ذي قار يليه المواطن باربعة والأحرار باثنين، فيما حصلت قائمتا العربية ومتحدون في صلاح الدين على ثلاثة مقاعد لكل منهما .

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني حل أولاً في محافظة كركوك بستة مقاعد، تلته جبهة تركمان كركوك والحزب الديمقراطي الكردستاني بمقعدين لكل منهما.

وحل ائتلاف دولة القانون في المرتبة الاولى بستة مقاعد في النجف يليه الاحرار والوفاء بمقعدين لكل منهما.

وجاء ائتلاف دولة القانون اولا في المثنى باربعة مقاعد يليها المواطن بمقعدين.

وفاز ائتلاف دولة القانون في كربلاء ايضا بحصوله على سبعة مقاعد وحل الأحرار ثانياً بمقعدين والمواطن ثالثاً بمقعد واحد.

وحل دولة القانون اولا في القادسية بخمسة مقاعد يليه الاحرار بمقعدين.

الى ذلك حل التغيير اولا في السليمانية بسبعة مقاعد يليها الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد و"ديالى هويتنا" خمسة مقاعد في ديالى ودولة القانون ثلاثة مقاعد والوطنية مقعدين .

كما احرز حزب البارزاني سبعة مقاعد في اربيل يليه حزب الطالباني باربعة مقاعد ومتحدون اولا في نينوى بـ12 مقعدا يليه التحالف الكردستاني بستة مقاعد وحزب البارزاني اولا في دهوك بثمانية مقاعد والاتحاد الاسلامي ثانيا بمقعدين.

يتبع ..