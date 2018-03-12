انتاج محلول مزيل بقع السجاد في ايران

وقال منفذ المشروع محمد كاظم زادة: "بعد انتاج السجاد يتم رش المحلول عليه وتجفيفه في درجة حرارة البيئة كي يتوغل المحلول في قطعة السجاد ولحمتها ويؤدي هذا الى تقليل قابلية جذب السوائل وامتصاصها إلى درجة الصفر"، لافتا الى إن مدة بقاء المحلول على السجاد عامين، تزال خلالهما كل السوائل والبقع بسهولة.

واشار الباحث الايراني الى ان هذه العملية يجب القيام بها في مصانع صناعة السجاد وقال حول استخدامات الاخرى للمحلول:"انه يحول كذلك دون تلف لوحات السجاد القيمة وأقمشة الاثاث. وما يميز هذا المحلول كذلك سهولة استخدامه في المنازل بعد غسل السجاد".