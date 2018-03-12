السعودية تغلق سفارتها في طرابلس وتجلي كامل بعثتها

وأكد السفير السعودي في ليبيا محمد محمود العلي في تصريح للوكالة أن "كامل البعثة الدبلوماسية غادرت العاصمة الليبية على متن طائرة خاصة".

كما ذكر السفير أن عملية الإجلاء تمت "نتيجة للظروف الحالية والوضع الأمني"، وذلك "بالتنسيق مع الجانب الليبي".

وشدد السفير العلي على أن البعثة السعودية "سوف تعود حال استقرار الأوضاع في العاصمة الليبية" مشيراً إلى وجود تواصل مع الجانب الليبي "حول المستجدات كافة".

وما زال الوضع متوتراً الإثنين في طرابلس غداة تعرض مبنى المؤتمر الوطني لهجوم مجموعة مسلحة طالبت بتجميد أعماله. كما ساد التوتر بنغازي (شرق) حيث شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة عملية ضد جماعات مسلحة بكثافة جعلت من المدينة معقلاً لها.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الأول/اكتوبر 2011. ولم تتمكن السلطات الانتقالية من السيطرة على الثوار السابقين. وتجمع هؤلاء في ميليشيات يهيمن عليها متطرفین وباتوا يعبثون بالفراغ الأمني الذي تركه غياب أجهزة الدولة التي تعاني صعوبات جمة في بناء مؤسساتها الجديدة.