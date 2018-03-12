بالفيديو ..أب يغرق رضيعته ليعلمها السباحة

وافاد الموقع الالكتروني لصحيفة البيان الاماراتية، بان كاميرا المراقبة في المنزل بمدينة فوينكس سجلت لحظة إمساك الأب كوري مكارثي (23 عاما) ابنته من كتفيها ليرمي بها في الحوض، قبل أن تتمكن امرأة لم يتم تحديد هويتها في الفيديو من إنقاذها من الغرق.

وقد ألقت الشرطة في ولاية أريزونا الأميركية القبض على الرجل بعدما وجهت إليه المحكمة تهمة الاعتداء على الطفلة التي أسعفت إلى مستشفى محلي بعد الحادثة مباشرة للتأكد من عدم تعرضها للإصابة.

وأشارت عمة الطفلة إلى أن المحكمة أوكلت إليها وإلى والدتها حضانتها بدلا من الأب الذي لم يكن يوما جزء من حياة الطفلة.