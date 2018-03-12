الحكومة الإيرانية عازمة علی إيصال الملف النووي إلی النتيجة المتوخاة

جاء ذلك في كلمة للنائب الأول للرئيس الايراني عصر اليوم الاثنين في الملتقی الوطني لتكريم النخب العلمية والثقافية الخاصة بالطلبة الجامعيين من أبناء الشهداء والمضحين والذي أقيم في صالة الشهيد بهشتي برئاسة الجمهورية.

وأضاف إسحاق جهانغیري: إن هذه الحكومة والمجموعة (الفريق النووي) الذين يعتبرون الكوادر الأكفأ عازمون بدعم من سماحة قائد الثورة الإسلامية والشعب علی إيصال هذا الملف إلی النتيجة المتوخاة.

وأكد جهانغيري أن علی الحكومة إيجاد الهدوء في الأجواء الدولية كي يتمكن الناشطون الاقتصاديون من استثمار جميع الإمكانيات للخروج من الركود. وقال: إن المفاوضات النووية هي ضمن الأنشطة الأساسية للحكومة في هذا السياق حيث سيتم متابعة هذه المفاوضات مع الحفاظ علی الخطوط الحمر المحددة من جانب سماحة قائد الثورة الإسلامية وكذلك الدفاع عن المبادئ والحقوق النووية للبلاد وعدم الرضوخ للضغوط.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن الحكومة عازمة علی حل قضاياها مع العالم من موقف المنطق والاستدلال والحوار وسيتم حل هذا الموضوع أيضا.