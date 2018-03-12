كمالوندي: نرفض أي قيود في الابحاث والتطوير النووي

وفي تصريح أدلى به للقناة الثانية للتلفزيون الإيراني مساء أمس، ورداً على سؤال فيما إذا كان سيتم استخدام الطاقة النووية كعلم أو كصناعة، قال كمالوندي: إن هذا العلم كان في المختبرات في فترة ما وبعد أن أمضى مراحل النجاح فيها دخل المجال الصناعي وسيتطور بصورة واسعة في القطاع الخاص.

وأوضح بأن الطاقة النووية كأي صناعة تقوم الحكومة بدعمها في البداية ومن ثم وبعد دخول المرحلة التجارية ينشط القطاع الخاص فيها شيئاً فشيئا.

وحول أجهزة الطرد المركزي الجديدة في البلاد قال: إن أجهزة الطرد المركزي هذه تمضي الآن مراحل اختبارها الميكانيكية النهائية حيث يتم بعد ذلك إجراء اختبار حقن الغاز ومن ثم تدخل بعد ما بين 200 إلى 300 يوم في المراحل الصناعية حيث يمكن لأجهزة الطرد المركزي المتطورة هذه أن تكون أجهزة الطرد المركزي الوطنية للبلاد مستقبلا.

وقال كمالوندي إن توليد إيران من الكهرباء خلال الأعوام العشرين القادمة سيصل إلى 120 ألف ميغاواط حيث من المقرر أن يكون ما بين 8 إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.

وأوضح: سنشهد في المستقبل افتتاح مستشفى نووي في طهران أيضا.

وأشار إلى تصريحات الرئيس روحاني بأن إيران ترفض التمييز النووي، وأضاف: لقد أشار رئيس الجمهورية إلى أننا نرفض التمييز النووي أو أن يحددوا نظاماً قانونياً خاصاً بالجمهورية الإسلامية في إيران، ويجب أن يكون التعامل مع إيران كالتعامل مع سائر الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تمييز.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن من مطالبنا احترام حقوق إيران وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمكننا من الاستفادة من حقوقنا، ونأمل بأن نتمكن في النهاية من الحفاظ على منجزاتنا في إطار الحقوق المعترف بها من قبل العالم.