النصرة تغتال أحد قياديي "الحر" وتخسر عدداً من مسلحيها و آلياتها

کما أکد تدمير عدد من آليات مسلحي جبهة النصرة ومقتل من بداخلها خلال استهدافها في منطقه الشيخ نجار بريف حلب.

هذا واستهدف الجيش السوري عدة تجمعات للمسلحين في ريف درعا وأوقع خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد مراسلنا ان جبهة النصرة اغتالت أحد قادة ما يسمى الجيش الحر بريف دير الزور الشرقي.

هذا وسيطر الجيش السوري على قسم كبير من بلدة نوى، كما تقدم في المحاور الشمالية والشرقية في بلدة عتمان، فيما وقعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدتي النعيمة واليادودة في درعا.

إلى ذلك واصل الجيش عملياته في مدينة حلب، حيث اشتبك مع مجموعات مسلحة في منطقة الراشدين الأولى والمنصورة وخان العسل والمدينة الصناعية في الشيخ نجار وأوقع بينهم قتلى ومصابين، كما دمر عدداً من آلياتهم بما فيها من أسلحة وذخيرة.

وعلی صعید متصل سهلت الحكومة السورية خروج أكثر من 120 طالب من مخيم اليرموك لتقديم امتحاناتهم في مدينة دمشق بعد أن كانت المجموعات المسلحة تمنع خروجهم.

وفي الأثناء دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى المخيم وتم توزيع المئات من الحصص الغذائية على المدنيين المحاصرين من قبل المجموعات المسلحة.