ليفني تدعو لاستئناف مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين

وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان "الصراع (الاسرائيلي - الفلسطيني) ما زال متواصلا. وليس من الجيد مقاطعة الطرف الاخر" داعية الى استئناف المفاوضات المباشرة.



واضافت "لا يمكننا تجاهل الطبيعية الاشكالية للمصالحة بين حركة فتح وحماس" في اشارة الى اعلان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس توصلهما الى اتفاق على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس.



ويأتي لقاء عباس - ليفني بعد تعليق محادثات التسوية الاسرائيلية الفلسطينية نهاية نيسان/ ابريل والتي جرت برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري.



وقالت الخارجية الاميركية الاثنين ان ليفني كانت ابلغت كيري الخميس في لندن انها ستلتقي عباس في اليوم نفسه في العاصمة البريطانية.



لكن المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي حرصت على التوضيح ان "الولايات المتحدة لم تضطلع باي دور سواء لجهة تنظيم هذا اللقاء او المشاركة فيه"، مضيفة "لا نزال نعتقد ان هناك نافذة مفتوحة على التسوية. يعود الى الجانبين ان يحددا الطريق" الى هذه التسوية.



وكان وزير الخارجية الاميركية جون كيري قد صرح في اكثر من مناسبة بان فشل مفاوضات التسوية يتحملها الجانب الاسرائيلي لعدم وفائه بتعهداته باطلاق سراح 20 فلسطيني معتقلين اكثر من ثلاثين عاما، وكذلك استمرار بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المحتلة.